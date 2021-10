Oranienburg: Stadt plant den Bau eines neuen Wirtschaftshofes auf dem städtischen Friedhof

Oranienburg

Die Stadt Oranienburg plant den Neubau eines Sozial- und Verwaltungsgebäudes mit Kfz-Einstellhallen, einem Wirtschaftshof und einer Stellplatzanlage auf dem städtischen Friedhof in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 27. Ein entsprechender Antrag wird am Montag, 25. Oktober 2021, auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung stehen. Der Bau- und Hauptausschuss haben die Vorlage bereits befürwortet.

Schlechte Bedingungen sollen verbessert werden

„Wir wollen dort investieren, weil derzeit vor Ort in Containerbauten gearbeitet wird mit den entsprechenden schlechten Bedingungen“, begründet Stadtsprecher Sebastian Welzel die angedachten baulichen Maßnahmen. Der bestehende Betriebshof der Friedhofsmitarbeiter und -gärtner, der auch Publikumsverkehr durch eine Verwaltungsfunktion und die Lage der Besuchertoiletten erfährt, besteht aus lose aufgereihten Blechcontainerbauten, die Lager und Garagenfunktion übernehmen. Ein nachgenutzter Containerbau dient Sozial-, Verwaltungs- und Bürofunktionen des Betriebshofes. Die Gebrauchstauglichkeit im Arbeitsstätten- und Verwaltungsbetrieb ist stark eingeschränkt. Die vorhandenen Containeranlagen befinden sich, mit Ausnahme des Lagercontainers an der Friedenstraße, in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand mit einem ebenfalls schlechten energetischen Niveau.

Angedachte Nutzung ist für 2023 geplant

Im Ergebnis der Planer-Ausschreibung wurde das Architekturbüro „Steffen Weber Architekt“ aus Oranienburg als Objektplaner ermittelt und mit der Planung stufenweise beauftragt. Die vorgesehene Investitionssumme liegt bei rund 1,18 Millionen Euro. Neben einem eingeschossigen Gebäude soll es auch Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge geben. Die angedachte Nutzung ist derzeit für den Sommer 2023 geplant.

Von Knut Hagedorn