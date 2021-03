Das Thema sorgte am Wochenende für reichlich Diskussionsstoff in den sozialen Medien: Die brachliegende Fläche in der Rungestraße in Oranienburg soll zum behelfsmäßigen Parkplatz umfunktioniert werden. Eine Petition fordert nun einen Stadtpark statt eines Parkplatzes. Wie ist Ihre Meinung dazu?