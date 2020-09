Oranienburg: Stadtverordnete entscheiden über Zukunft des Gnadenhofs

Oranienburg/Wensickendorf

Fünf Stunden lang harrte das Team vom Gnadenhof und Wildtierrettung Wensickendorf am Montagabend vor dem Oranienburger Kreistagssaal aus, dann war der Jubel groß – die Stadtverordneten sprachen sich einstimmig für den vorgelegten Bebauungsplan des Tierschutzvereines aus.

Im Februar 2019 hatte das Bauordnungsamt des Landkreises Oberhavel mehreren ungenehmigten Bauten planungs- und baurechtliche Mängel sowie eine negative Vorbildwirkung bescheinigt und deren Nutzung untersagt. In der Folge kämpfte das Team des Gnadenhofes an allen Fronten, holte sich die Unterstützung einer Rechtsanwältin und eines Planungsbüros.

Unterlagen gehen zur Prüfung an den Landkreis

„Wir waren nicht bereit, auch nur einen Zentimeter zu weichen“, sagte auch Ruth Schnitzler, Pressesprecherin des Vereins. Und das Kämpfen hat sich gelohnt. „Die Stadtverordneten wollen dem Landkreis jetzt empfehlen, sich ebenfalls für uns und unser Anliegen auszusprechen“, so Schnitzler weiter. Damit sei zwar jetzt ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht worden. „Aber uns sind jetzt trotzdem erst einmal wieder die Hände gebunden.“ Für die Tierretter heißt es nun abwarten. „Unser Planungsbüro rechnet in vier bis sechs Wochen mit den Unterlagen der Stadt“ so die Pressesprecherin weiter. Diese Unterlagen werden dann beim Landkreis eingereicht, der dann eine endgültige Entscheidung treffen muss. „Wir sind der Stadt Oranienburg und den Stadtverordneten sehr dankbar für ihre Unterstützung und hoffen, dass der Landkreis sich ebenso positiv für uns ausspricht“, hofft Ruth Schnitzler.

Auch Dirk Blettermann, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, zeigte sich erfreut über die Entscheidung der Stadtverordneten. „Ich bin dankbar, dass alle Fraktionen ihre Meinung durch ihr entsprechendes Votum zum Ausdruck gebracht haben“, konstatierte er auf MAZ-Nachfrage. Er habe aus der SVV auch noch keine negativen Äußerungen gehört. Die Stadt habe grünes Licht gegeben, „nun entscheidet der Landkreis darüber, ob die Genehmigung für den Gnadenhof erstellt wird.“ Für Dirk Blettermann persönlich gibt es allerdings „keine Möglichkeit für ein negatives Ergebnis.“ Der Gnadenhof habe alle geforderten Auflagen erfüllt. Natürlich müsse rechtliche Klarheit herrschen, „aber was lange währt, wird gut.“

