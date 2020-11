Oranienburg: Stadtverwaltung gibt Tipps zum Umgang mit Herbstlaub

Oranienburg

Knapp 21.500, einzeln registrierte Bäume befinden sich im Eigentum der Stadt Oranienburg und werden von ihr gepflegt. Jedes Jahr im Herbst fallen große Mengen Laub an. Die Abholung und Entsorgung wird durch den Stadthof sichergestellt. Dafür werden die Oranienburger gebeten, das Laub so zusammen zu harken, dass es maschinell aufgenommen und abtransportiert werden kann. Dabei soll das Laub bitte nicht an Bäume gekehrt, sondern auf der freien Fläche der Grünstreifen angehäuft werden. Nasses Laub am Stamm beeinträchtigt nämlich die Belüftung der Wurzelanläufe und schädigt so den Baum. Generell darf nur Laub öffentlicher Bäume zusammengeharkt werden. Die Abholung des Laubes erfolgt je nach Kapazität und Einsatzlage des Stadthofs in unregelmäßigen Abständen, konkrete Termine gibt es nicht.

Für das Laub von Bäumen, die auf privaten Grundstücken stehen, ist der Grundstückseigentümer selbst verantwortlich. Er kann das Laub entweder kompostieren oder gewerblichen Kompostieranlagen überlassen. Über die Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH (AWU) werden zudem für Grünabfälle wie Laub, Rasenschnitt oder Pflanzenreste weitere Entsorgungsmöglichkeiten wie Biotonne oder Kompostbag angeboten.

Von MAZonline