Oranienburg: Stadtverwaltung mit verkürzten Öffnungszeiten am Gründonnerstag

Oranienburg

Aufgrund der bevorstehenden Osterfeiertage bietet die Oranienburger Stadtverwaltung am Gründonnerstag, 1. April, nur eingeschränkte Öffnungszeiten an. So schließen das Bürgeramt und die Barkasse bereits um 14 Uhr. Vereinbarte Termine im Standesamt bleiben bestehen.

Ab Dienstag, 6. April, stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung. Die aktuellen Öffnungszeiten der Oranienburger Stadtverwaltung finden Sie auf: www.oranienburg.de/Öffnungszeiten

