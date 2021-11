Die Brücke über den Ruppiner Kanal in der Friedrich-Siewert-Straße in der Ortslage Friedenthal ist nicht nur für viele Anwohner eine wichtige Verbindung in die Oranienburger Kernstadt, sondern wird auch zur Umfahrung der Innenstadt von gebietsfremden Verkehren genutzt. Allerdings ist die Brücke stark beschädigt – ein Neubau unumgänglich.