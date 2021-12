Oranienburg: Stadtverwaltung treibt Digitalisierung voran

Oranienburg

Die Oranienburger Stadtverwaltung wird das digitale Angebot deutlich vorantreiben. Neben dem Konzept „mobiles Arbeiten“ sollen auch die angebotenen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger digitaler angeboten werden.

Netzwerkinfrastruktur wird modernisiert

Um das „mobile Arbeiten“ in der Stadtverwaltung voranzubringen, werden alle Arbeitsplätze auf Laptop und Dockingstation umgestellt, um flexibles Arbeiten in wechselnden Teams, Räumen und Örtlichkeiten zu ermöglichen. Im Hintergrund muss zudem die Netzwerkinfrastruktur modernisiert werden. Zum Beispiel Einrichtung eines gesicherten Verwaltungs-WLAN in beiden Häusern Verwaltung. „Bis Jahresende sind bereits über 70 Prozent der Arbeitsplätze in der Kernverwaltung mit Laptops ausgestattet. Nach der Haushaltsfreigabe 2022 erfolgt die Bestellung weiterer 50 Geräte. Im Jahr 2023 sollen alle Arbeitsplätze mobil arbeitsfähig sein“, so Laesicke.

Laut Gesetz: Verwaltungsdienstleistungen digital

Laut dem Onlinezugangsgesetz sind alle Behörden verpflichtet, alle Verwaltungsdienstleistungen bis Ende 2022 auch digital anzubieten. Dafür wurde ein Katalog von 575 Verwaltungsleistungen definiert und die Umsetzung nach dem EfA-Prinzip (Einer für Alle auf Bund und die Länder aufgeteilt). „Wir warten als Stadt nicht ab. Es gibt ja schon eigene digitale Dienstleistungen, wie Abstimmung Bürgerhaushalt. Und seit dem Relaunch der Webseite gibt es Onlineformulare, mit denen einzelne Verwaltungsdienstleistungen (Aufbruchgenehmigung, Hausnummernvergabe oder Antrag auf Kita-Betreuung) digital beantragt werden können“, so Laesicke.

Termine beim Standesamt auch online buchbar

In Kürze soll es verstärkt Online-Terminvergaben geben, zunächst vorrangig im Standesamt buchbar. „Das System prüft im Hintergrund, wie viel Zeit für die angefragte Dienstleistung benötigt wird und schlägt freie Termine nach den Kapazitäten im Amt vor. Die Termine werden dann direkt in die Kalender der Mitarbeiter eingetragen. So können Wartezeiten vermieden und die Auslastung gleichmäßig verteilt werden. Wichtig, ist nur als Zusatzangebot gedacht, die Sprechstunden ohne Anmeldung werden nicht eingeschränkt“, heißt es dahingehend aus der Stadtverwaltung.

Von Knut Hagedorn