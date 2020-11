Oranienburg: Stadtverwaltung verstärkt Maßnahmen gegen Corona

Oranienburg

Die rasant steigenden Corona-Fallzahlen stellen auch die Oranienburger Stadtverwaltung vor eine besondere Herausforderung. Wie bereits mitgeteilt, sind mehrere städtische Einrichtungen geschlossen, Trauungen finden nur mit eingeschränkter Personenzahl statt, Termine in den Fachämtern der Verwaltung können nur nach vorheriger telefonischer Absprache und auch nur in zwingend erforderlichen Fällen wahrgenommen werden. Die Praxis, das Bürgeramt hingegen geöffnet zu lassen, hat sich bewährt. Deshalb können dort auch weiterhin persönliche Termine wahrgenommen werden, allerdings wie gehabt nur in dringenden Fällen. Ansonsten mögen Anliegen nach Möglichkeit bitte per Telefon oder E-Mail geklärt werden.

Ordnungsamt erhält personelle Verstärkung

Um die Ansteckungsgefahr und die weitere Ausbreitung des Corona-Virus so weit wie möglich zu reduzieren, erfolgt die Besetzung der Büros, die von mehreren genutzt werden, so, dass immer nur jeweils eine Person vor Ort ist, während die anderen ihren Dienst im Homeoffice ausüben. Dem Ordnungsamt obliegt die Kontrolle der Einhaltung der Eindämmungsverordnung. Um diese Aufgabe im Rahmen der Möglichkeiten erfüllen zu können, werden nun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung den Außendienst des Ordnungsamtes unterstützen. Dabei geht es konkret um die Einhaltung der Hygienebestimmungen im Einzelhandel.

Stadtverwaltung will Serviceleistungen aufrecht erhalten

Die Stadtverwaltung ist bemüht, ihre Serviceleistungen weiterhin so gut wie möglich anzubieten. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass es aufgrund der aktuellen Umstände gelegentlich zu Verzögerungen und vorübergehenden Einschränkungen kommen kann. Gleichwohl arbeitet die Stadtverwaltung unter Hochdruck an einer Corona-gerechten Vorbereitung der am 18. November anstehenden Bombenentschärfung. Am Donnerstag, den 12. November, werden Bürgermeister Alexander Laesicke und die zuständige Dezernentin Stefanie Rose, das Prozedere in einer Pressekonferenz genauer erklären. Die politischen Fachausschüsse werden ab sofort als Hybrid-Sitzung stattfinden und per Livestream übertragen. Der Start erfolgt am Dienstag, 10. November, mit dem Sozialausschuss. Er kann ab 17 Uhr unter www.oranienburg.de/ausschuss-live verfolgt werden.

