Oranienburg: Stadtwerke äußern sich zur Trinkwasserversorgung

Oranienburg

Die Trinkwasserversorgung in Oranienburg ist unter derzeitigen technischen Bedingungen absolut gesichert. So liefern die Stadtwerke zuverlässig rund sechs Millionen Liter Trinkwasser am Tag. „Unsere Kunden müssen sich keine Gedanken machen, dass die Wasserhähne trocken bleiben. Der erste Härtetest in diesem Jahr am vergangenen Wochenende mit einer Liefermenge von circa neun Millionen Litern pro Tag bestätigt unsere hohe Versorgungssicherheit , sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Alireza Assadi.

Hohe finanzielle Aufwendungen der Stadtwerke

„Unser Wasserwerk im Ortsteil Sachsenhausen gehört zu den modernsten der Region Berlin-Brandenburg“, berichtet Ulrich Hofmann, Leiter Netz- und Anlagenbetrieb und ergänzt: „Wir investieren jedes Jahr eine sechsstellige Summe in die Förderanlagen, um auch in Zukunft eine sichere Versorgung zu gewährleisten.“ Geschäftsführer Alireza Assadi richtete im Finanzausschuss am 3. Juni 2021 den dringenden Appell an die Anwesenden, dass die Wasserversorgung ein Bestandteil der Diskussionen rund um den Klima- und Umweltschutz sein muss. Die klimatischen Veränderungen der letzten Jahre zeigen deutlich, dass Trinkwasser ein hohes Gut ist. Die genehmigten Entnahmemengen unterliegen einer strengen wasserrechtlichen Erlaubnis. „Damit soll sichergestellt werden, dass die Grundwasservorräte nicht aufgebraucht werden und durch Neubildung auch zukünftig zur Verfügung stehen“, ergänzt Ulrich Hofmann. Die Erkundungs- und Genehmigungsverfahren für den Nachweis nutzbarer Wasserdargebote dauern viele Jahre undverursachen hohe Kosten.

Von MAZonline