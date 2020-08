Oranienburg

„Für mich ist das Stand Up Paddling eine neue Art Lebensqualität“, zeigt sich die Oranienburgerin Nicole Müller hellauf begeistert und ergänzt: „Wir wohnen direkt am Kanal, ich gehe nur über die Straße und kann anschließend auf dem Wasser die Ruhe genießen und wunderbar entspannen.“ Galt das Stehpaddeln in den zurückliegenden Jahren noch als neue Trendsportart, hat es sich inzwischen zu einer Art Massenbewegung etabliert. Auch auf den Gewässern im Landkreis Oberhavel vergeht kein Tag mehr, wo man nicht hunderte von Stand Up-Paddler sieht.

Auch Daniel Runge ist vom Stand Up-Paddel komplett begeistert. „Der große Vorteil ist das Gewicht. Man kann es mühelos in die Hand nehmen und ist damit sehr mobil.“ Doch der 45-jährige Oranienburger, der als Fußballtrainer den Brandenburgligisten SV Zehdenick betreut, sieht auch körperliche Pluspunkte beim Stan Up-Paddeln: „Es ist ein komplettes Körper-Workout. So bald es meine Zeit und das Wetter zulassen, versuchen meine Familie und ich unsere Stand Up-Paddel zu schnappen und sind auf dem Wasser.“ Gerade bei den vorherrschenden hochsommerlichen Temperaturen haben scheinbar sehr viele diese Gedankengänge.

Gegen den dichten Verkehr in der Stadt

Allein auf dem Oder-Havel-Kanal zwischen dem Oranienburger Schlosshafen und dem Lehnitzsee begegnen einem vor allem am Wochenende zahlreiche Stand Up-Paddler und das bunt gemischt in der Altersstruktur. Daniel Runge, der auch begeisterter Surfer und Wakeboarder ist, flammt die Leidenschaft für das Stand Up-Paddling schon länger. „Bereits vor zwei Jahren habe ich es ausprobiert und mir inzwischen auch ein eigenes Paddel gekauft. Es macht einfach unglaublich großen Spaß.“

Für Nicole Müller ergeben sich durch das Stand Up-Paddling sogar völlig neue Möglichkeiten, um dem dichten Verkehr in der Stadt zu entgehen. „Wenn die Schleuse in Friedenthal fertiggestellt, würde ich sogar mit dem Stand Up-Paddel in die Stadt einkaufen fahren. So kann man auch was für die Umwelt tun. Nur einen geeigneten Abstellplatz bräuchte ich dann.“

Es gibt sogar ein wasserdichtes Radio

Ein regelrechter Run auf die Stand Up Paddel herrscht auch beim Wassersportzentrum Lehnitz, wie Chef Glenn Fröhlich auf MAZ-Nachfrage bestätigt. „Vor allem wenn am Wochenende solch ein sensationelles Wetter ist wie es jetzt war, dann ist der Andrang und die Nachfrage sehr groß.“ Zehn Stand Up Paddel sind aktuell im Wassersportzentrum vorrätig, Glenn Fröhlich rät daher um vorherige Reservierung über das Internet oder telefonisch. „Bei uns kann man die Stand Up-Paddel ab einer Stunde mieten. Gerade am Wochenende ist es aber sicherer vorher zu reservieren. Unter der Woche ist es meistens etwas ruhiger“, so Fröhlich.

Vor Ort im Wassersportzentrum angekommen, erhalten die Nutzer des Stand Up Paddel dann eine Einweisung und eine Schwimmweste, die Pflicht ist. Zwei Stand Up-Paddel verfügen sogar über ein eingebautes, wasserdichtes Radio, wie Glenn Fröhlich verrät: „So kann man per Bluetooth dann das Radio zum Beispiel mit seinem Handy verbinden und die Musik hören auf dem Wasser, die einem gefällt.“

Die Kanäle der Region laden zum Kurzurlaub ein

Seit knapp fünf Jahren bietet das Wassersportzentrum in Lehnitz auch Stand Up-Paddel an, zunächst wurden diese aber nur von Insidern gemietet, was sich aber deutlich verändert hat. „In den vergangenen Jahren hat man schon einen deutlichen Zulauf bemerkt, in diesem Jahr ganz stark“, so Glenn Fröhlich, der aber einen generellen Bedarf an Wassersportaktivitäten feststellt. „Nicht nur die Stand Up-Paddel sind bei uns sehr gefragt, sondern auch der Bootsverleih und die Vermietung von Kajak und Kanus läuft unglaublich gut.“ Für den Chef des Wassersportzentrums sind das auch Auswirkungen der Corona-Pandemie.

„Man merkt schon, dass die Menschen wieder Lust haben vor die Tür zu gehen und sich aktiv erholen wollen.“ Auch die nicht immer risikofreie Urlaubszeit bei Ausflügen ins Ausland beschert den heimischen Wassersportzentren einen deutlichen Zulauf. „Viele Menschen verzichten in diesem Jahr auf eine Reise in den Süden und machen lieber drei- oder viermal einen Kurzurlaub in heimischen Gefilden. Gerade unsere Seen und die Kanäle laden dazu natürlich wunderbar ein.“ Eine Aufstockung seiner Stand Up-Paddelvorräte noch in diesem Jahr schließt Glenn Fröhlich aber aus. „Wir sind mit unseren zehn vorrätigen momentan gut aufgestellt. Wir werden aber mit Blick auf das kommende Jahr dann genau schauen, ob wir nicht vielleicht noch einige dazu ordern.“

Man kann die Stille und Natur genießen

Auch Daniel Runge und Nicole Müller hat das Fieber des Stand Up-Paddeln gepackt. „Wir haben es im vergangenen Jahr mal ausprobiert und waren sofort Feuer und Flamme. Inzwischen haben mein Freund und ich sich jeweils ein eigenes Stand Up-Paddel zugelegt und wir genießen einfach die Zeit auf dem Wasser“, so Nicole Müller.

Für Daniel Runge, der beruflich Ausbilder bei der Feuerwehr ist, hat das Stand Up-Paddel viele Vorzüge. „Da wo ich mein Board ins Wasser packe, sind kaum andere Menschen. Von daher kann man die Stille und die Natur wunderbar genießen, was ein super Ausgleich zum sonst eher stressigen Berufsleben ist.“

