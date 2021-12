Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke überreichte am Dienstag einen Fördermittelbescheid in sechsstelliger Höhe an den Märkischen Sozialverein. Damit fiel zugleich der Startschuss für das Projekt „Pflege vor Ort“, das vor allem in den Oranienburger Ortsteilen greifen soll.