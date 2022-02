Oranienburg: Straßenausbau- und Straßeninstandsetzung wird reformiert

Oranienburg

Seit Jahren wird das Thema „Straßenausbau-und Straßeninstandsetzung“ auf dem politischen Parkett in Oranienburg heiß debattiert und diskutiert. Das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene und von der Stadtverwaltung umzusetzende Straßenausbaukonzept sollte mit Priorisierungen diesen Zustand verändern. Allerdings gab es dahingehend Unmut und Ärger, Bürgerinitiativen hatten sich gegründet. Im Dezember des Vorjahres brachte die fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe „Straßenbau“ einen Antrag auf den Weg, der nun von den Stadtverordneten am Montagabend mit großer Mehrheit angenommen wurde.

Straßeninstandsetzung nach dem „Oranienburger Modell“

Vier große Kernpunkte umfasst der Antrag: Die Einführung der erweiterten Straßeninstandsetzung in Anlehnung an das „Bernauer Modell“ für unbefestigte Sandstraßen, das in der Kreisstadt nun „Oranienburger Modell“ heißt. „Hierbei handelt es sich um eine Instandsetzungsmaßnahme und unterliegt nicht der Erschließungsbeitragssatzung“, heißt es im entsprechenden Antrag. Im Zuge der Umsetzung der erweiterten Straßeninstandsetzung sind auch die Grundstückseinfahrten herzurichten. Die Kosten hierfür tragen die Grundstückseigner. Für die Planung und Umsetzung der Maßnahmen sollen laut Antrag jährlich entsprechende finanzielle Mittel in den Haushalt eingestellt werden.

Klassifizierung der Straßen soll überprüft werden

Weiterhin soll die Stadtverwaltung laut Antrag prüfen, ob die bestehende Klassifizierung der Straßen aus den 1990er Jahren, welche als Grundlage für die Erarbeitung des Straßenausbaukonzeptes diente – noch heute für Sammel- und Anliegerstraßen gilt. Des Weiteren sollen die Bürgerinnen und Bürger deutlich transparenter mit einbezogen werden, Bürgerbeteiligung ist ein elementarer Punkt des Antrages. Bei der Umfrage soll es vorrangig darum gehen, ob die betroffenen Bürgerinnen und Bürger einen Straßenausbau und eine Erschließung, oder eine erweiterte Straßeninstandsetzung oder gar keinen Ausbau und keine Instandsetzung wünschen. Ein vierter wichtiger Punkt im Papier der Arbeitsgruppe ist die Senkung der Erschließungskosten. Hier möchte man laut Arbeitsgruppe die Anliegerkosten senken. Bei Anliegerstraßen sollen die Anliegerkosten bei 60 Prozent liegen, bei Sammelstraßen 40 Prozent und bei Erschließungsstraßen würde der Anteil der Anlieger bei 25 Prozent liegen, die Restsumme finanziert die Stadt.

Von Knut Hagedorn