Oranienburg

Mit besorgtem Blick steht Reinhard Krüger am Rand der Flotowstraße und zeigt auf die vorhandenen Löcher im Untergrund. „Die Straßen wurden erst vor sechs Wochen notdürftig repariert, aber schon jetzt ist es wieder fast wie vorher“, ärgert sich der 68-jährige Oranienburger. Auch der Zustand weiterer Nebenstraßen rund um die Beethovenstraße im sogenannten Musikerviertel ärgern Krüger. „Das ist hier alles immer nur Flickschusterei.“

Reinhard Krüger ärgert sich über den Straßenzustand im Musikerviertel. Quelle: Enrico Kugler

Zweimal im Jahr kommen laut Krüger, der seit 1958 in Oranienburg wohnt, Mitarbeiter der Stadt und reparieren die Straßen. „Dann wird aber nur der Belag abgezogen und die Löcher zugemacht. Wirklich besser wird es aber nicht, gerade im Herbst und Winter ist es eine Katastrophe.“ Der Anwohner wünscht sich eine langlebige Sanierung der Straßen. „Versprechungen seitens der Politik gab es immer mal wieder, passiert ist aber nichts.“ Für Krüger wäre eine Asphaltspritzdecke die Ideallösung, dann wäre laut dem 68-Jährigen endlich mal Ruhe. In der Oranienburger Stadtverwaltung kennt man das Problem löchriger Straßen und versucht sich dieses Themas auch seit geraumer Zeit anzunehmen. „Eine Arbeitsgruppe der Stadtverordneten zum Thema Straßenausbau arbeitet derzeit daran, den vorliegenden Entwurf der Verwaltung zum Straßenausbaukonzept so zu gestalten, dass die Stadtverordnetenversammlung das Konzept beschließt und das Tiefbauamt danach arbeiten kann“ erklärt Stadt-Pressesprecher Sebastian Welzel auf MAZ-Nachfrage.

Reinhard Krüger wohnt in der Oranienburger Griegstraße. Quelle: Enrico Kugler

Allerdings merkt Welzel auch an, dass noch keine Entscheidung getroffen sei: „Solange der Beschluss eines Ausbaukonzepts nicht gefasst ist, sind Aussagen zum Umgang mit einzelnen Straßen nicht zu treffen. Genau dieses ,Flicken’ von Sandstraßen hatte die Forderungen nach einem Straßenausbaukonzept ausgelöst, ein Beschluss der Stadtverordneten, den die Verwaltung umgesetzt hat, dessen Ergebnis aber noch nicht abschließend ausdiskutiert ist.“

Von Knut Hagedorn