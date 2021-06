Oranienburg: Straßenausbaukonzept als Richtmarke für die kommenden Jahre

Oranienburg

Über 400 Kilometer ist das Netz aus Wegen und Straßen in Oranienburg lang. Die Sanierung- und der Ausbau des Straßen- und Wegenetzes führte in der Vergangenheit immer wieder zu kontroversen Diskussionen. Im Februar 2019 beschloss die Oranienburger Stadtverordnetenversammlung ein Straßenausbaukonzept zu erstellen, welches von der Stadtverwaltung am 12. Mai 2021 der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Prioritätenliste zum Straßenausbau

Dieses Konzept sieht unter anderem ein Ranking vor, wann welche Wege und Straßen in Oranienburg saniert und ausgebaut werden sollen. „Die Verwaltung hat ein Straßenausbaukonzept erarbeitet, das alle Straßenbaumaßnahmen eine Priorität zuweist. Diese Konzeption soll eine Orientierung für die nächsten Jahre bieten. Die Entscheidung, dieses Konzept zu beschließen, liegt bei der Stadtverordnetenversammlung“, bekräftigt Baudezernent Frank Oltersdorf. „Es war eine unglaublich große Herausforderung für unser Tiefbauamt, dieses Konzept zu erstellen. Aber es ist gelungen und wir haben nun eine Art Straßenausbaubibel für die kommenden Jahre“, ergänzt Bürgermeister Alexander Laesicke.

Bürgerinitiave läuft Sturm

Allerdings kommt nicht bei allen Bürgern Begeisterung auf, so entstand unter anderem eine Bürgerinitiative der Anwohner der Saalfelder und Suhler Straße. „Die Bürgerinitiative möchte darauf aufmerksam machen, dass die Stadt Oranienburg ihre Pläne zum Straßenausbau geändert hat. Von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen sind jetzt nicht nur alle unbefestigten Straßen, sondern auch jene betroffen, die bereits mit Spritzasphalt überzogen sind“, berichtet BI-Sprecher Frank Schwarzkopf. „Das betrifft somit nicht nur uns Anwohner der Saalfelder- und Suhler Straße, sondern auch alle Bürger in den Ortsteilen. Diese wollen wir darauf aufmerksam machen.“ So schön die Erschließung und der Ausbau auch sein mag, die Kosten tragen die Anwohner, bemängeln die Mitstreiter der Bürgerinitiative.

13 Seiten Vorschläge und Ideen von Anwohnern

Baudezernent Frank Oltersdorf äußert sich klar zu dieser Thematik: „Die Straßen liegen in der Prioritätenliste eher im Mittelfeld und werden nach dieser Konzeption nicht zeitnah ausgebaut werden. Eine im Dezember vorgelegte Beschlussvorlage zum Ausbau der Saalfelder Straße wurde damals vom Bürgermeister zurückgezogen und wird auch nicht mehr neu eingereicht.“ Die Stadtverwaltung und da insbesondere Bürgermeister Alexander Laesicke bekräftigen aber, immer den Dialog mit den Bürgern führen zu wollen. Inzwischen sind 13 Seiten an Vorschlägen und Ideen der Bürgerinitiative eingegangen, die nun intensiv gesichtet und bearbeitet werden von den zuständigen Fachämtern. Um das Straßenausbaukonzept mit Leben zu erfüllen, muss es im Herbst dieses Jahres von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Im Vorfeld geht es in die Fachausschüsse und die Ortsbeiräte. „Mich ärgert immer ein wenig, dass der Straßenausbau und die dafür notwendigen Maßnahmen auf Landesebene immer von einigen Parteien forciert werden, vor Ort auf lokaler Ebene dann aber anders darüber diskutiert und gesprochen wird“, gibt Laesicke abschließend zu Protokoll.

Von Knut Hagedorn