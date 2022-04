Oranienburg: Streit unter Lkw-Fahrern eskaliert – 49-Jähriger wird mit Axt bedroht

Oranienburg

Ein 49-Jähriger parkte am Dienstagabend (26. April) gegen 22.35 Uhr seinen Lkw samt Sattelauflieger vor einem Firmengelände in der Rewestraße in Oranienburg. Auf dem Gelände dieser Firma befanden sich zu diesem Zeitpunkt insgesamt fünf Lkw-Fahrer, welche sich nach einer Feierlichkeit in ihre jeweiligen Lkw zur Nachtruhe begaben.

Kurze Zeit später fühlte sich ein 59-jähriger Lkw-Fahrer vermutlich durch die Geräusche des laufenden Kühlaggregats vom Sattelauflieger des 49-Jährigen gestört und rief vom Firmengelände zu diesem hinüber, dass er wegfahren soll. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, begab sich 59-Jährige zu dem außerhalb des Gelände stehenden Lkw und nötigte dessen Fahrer.

Oranienburg: Lkw-Fahrer bedroht 49-Jährigen mit einer Axt

Dabei hielt er drohend ein Beil in der einen Hand und schlug mit der anderen Hand gegen den Sattelauflieger. Daraufhin verschloss der im Lkw sitzende 49-jährige Mann die Tür und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten wurden alle Fahrer schlafend in ihren Fahrzeugen vorgefunden.

Bei der anschließenden Personenfeststellung und Befragung konnte der 59-jährige Lkw-Fahrer als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er stritt den Tatvorwurf jedoch ab. Die Axt konnte neben seinem Lkw aufgefunden werden. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Bedrohung auf und stellten die Axt sicher. Nach Fertigung aller Unterlagen konnte der 59-Jährige die Polizeiwache wieder verlassen.

