Oranienburg: Tag der offenen Tür beim CJO in der Rungestraße

Oranienburg

Orangefest, Frühlingsfest, am letzten Aprilwochenende ist in Oranienburg viel los. Auch das Christliche Jugendzentrum Oranienburg e.V. (CJO) lädt ein zu einem Tag der offenen Tür am 23. April.

Lesen Sie auch Hereinspaziert beim CJO Oranienburg: Start mit Wasserballons und Orangensaft

Wer schon immer mal wissen wollte, wo die Kinder und Jugendlichen in Oranienburg eigentlich ihre Freizeit verbringen, wie die Kita von innen aussieht, ob die Eltern-Kind-Gruppe wirklich so schön ist, wie alle sagen und was das CJO sonst noch für Kinder und Jugendliche macht, der ist herzlich eingeladen,von 11 bis 17 Uhr in der Rungestraße 35 vorbeizuschauen.

Von MAZonline