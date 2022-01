Oranienburg: Tankwartin Mandy Schulz hält tapfer durch

Als Tankwartin hat Mandy Schulz mit vielen Menschen zu tun. „Ich habe das Glück, hinter der Plexiglasscheibe keinen Mund-Nase-Schutz tragen zu müssen“, erzählt sie. Einige Stammkunden habe sie nicht sofort wiedererkannt. „Ich habe mir angewöhnt, bei meinen Kunden eher auf die Stimme und den Gang zu achten.“

Seit 20 Jahren arbeitet Schulz in der Tankstelle in der Saarlandstraße in Oranienburg. Aus der Beobachterperspektive stellt sie fest: „Das Verhalten der Menschen hat sich verändert. Manche springen aufgeregt weg, um niemandem zu nahe zu kommen, andere fühlen sich durch die Maske sicher und rücken sich gegenseitig auf die Pelle.“ Schulz hat sich in ihrem Alltag an die Maske gewöhnt. Nur auf Diskussionen hat sie keine Lust mehr. Die meisten Kunden akzeptieren das mit der Maske, erzählt sie. „Ich versuche durch die Scheibe zu lächeln und tapfer durchzuhalten, bis wir endlich zurück zur Normalität gelangen.“

Von Franziska von Werder