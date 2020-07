Oranienburg

Und plötzlich waren Strom und Internet rund um den Lindenring, bis hin zur Melanchthonstraße in Oranienburg, am Mittwochvormittag weg. Mehrere Oranienburger meldeten sich daraufhin in den sozialen Netzwerken, grübelten über die Ursache der Störung.

Eine MAZ-Nachfrage bei der Telekom brachte schließlich Aufklärung: Zunächst wurde ein Stromausfall im betreffenden Gebiet als Ursache für die Störung ausgemacht. Wenig später hieß es dann jedoch, als eigentliche Störungsursache sei die Beschädigung eines Verzweigerkabels durch Tiefbauarbeiten identifiziert worden, wie Dominik Sechser von der Pressestelle der Telekom erklärte. Die sogenannte Entstörung sei „leider recht aufwendig“, so Sechser. „Der genaue Fehler muss erst aufwendig eingemessen und lokalisiert werden.

Ein Kabel muss freigelegt werden

Anschließend muss an der Stelle das Kabel freigelegt werden und die Beschädigung behoben werden“, erklärte er dann das weitere Vorgehen. Eine Voraussage, wann die Reparatur und damit die Behebung der Störung abgeschlossen werden könne, war am Mittwochnachmittag aufgrund der Komplexität der notwendigen Arbeiten noch nicht möglich.

„Entstandene Unannehmlichkeiten der Kunden bitten wir zu entschuldigen“, sagte Telekom-Pressesprecher Dominik Sechser schließlich.

Von Nadine Bieneck