Oranienburg

In der Polizeiinspektion Oberhavel sind in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonnabend technische Probleme aufgetreten. Die Telefonanlage in Oranienburg wies Störungen auf, sodass die Polizei in Oranienburg per Telefon nicht erreicht werden konnte.

Ein Telefondienst wurde mit dem Beheben der Störung beauftragt. Bei Notfällen ist die Polizei jedoch nach wie vor unter 110 zu erreichen.

