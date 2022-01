Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur unterstützt die Freien Darstellenden Künste im Land Brandenburg in diesem Jahr mit insgesamt rund 1,64 Millionen Euro – das sind 100 000 Euro mehr als 2021. Mit bedacht in diesem Pool sind auch zwei Projekte im Landkreis Oberhavel – die Traumschueff Theatergenossenschaft mit dem „Theater im Werk“ in Oranienburg sowie die Maren Strack & Johann Lorbeer GbR „Inkarnation“ aus Birkenwerder.