Nach zweijähriger, Corona bedingter Pause, feiert die Stadt Oranienburg wieder ihren traditionellen „Tag in Orange“. Erinnern soll dieser an die Namensgeberin der Stadt, Kurfürstin Louise Henriette von Oranien und ihre niederländische Herkunft. Wer sich lange Warteschlangen ersparen möchte am 24. April, kann nun schon Eintrittskarten erwerben.