Oranienburg: Tourist-Info bietet telefonische Bestellung von Weihnachtsgeschenken

Oranienburg

Aussuchen, bestellen, abholen: Die Oranienburger Tourist-Information samt Regionalladen ist momentan zwar im Sinne der Pandemieeindämmung geschlossen – auf den Weihnachtsgeschenke-Einkauf dort müssen die Oranienburgerinnen und Oranienburger trotzdem nicht verzichten. Denn das Team um Leiterin Denise Deutsch nimmt ab sofort von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr telefonische Bestellungen entgegen. Und berät seine Kundinnen und Kunden dazu gern ausführlich – nur eben nicht persönlich, sondern per Telefon.

Bestellungen können abgeholt werden

Die Auswahl an Artikeln ist groß. Kleine Geschenktütchen werden ebenso verkauft wie Präsentkörbe, jeweils individuell gefüllt mit unterschiedlichsten regionalen Produkten – vom Honig oder Essig über Keramik-, Holzarbeiten und Schmuck bis hin zu Wein oder Likör. Wer mag, kann seinem Präsent beispielsweise auch ein Oranienburg Wimmelbuch, eine Radwanderkarte, Gutscheine für Schlosspark-Jahreskarten (20,-/10,- Euro) oder Wertgutscheine für das Einkaufen in Tourist-Information und Regionalladen hinzufügen lassen. Ist schließlich jedes Detail abgestimmt, stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Geschenke fertig. Kundin oder Kunde kommen dann zu einer vereinbarten Zeit vorbei und nehmen ihre Bestellung draußen in Empfang – am Fenster, das als Durchreiche dient, links vom eigentlichen Eingang. „Auf diese Weise können wir unsere regionalen Produkte trotz Schließung verkaufen und unterstützen damit nicht zuletzt das Weihnachtsgeschäft unserer Anbieterinnen und Anbieter“, erklärt Denise Deutsch.

Bis zum 23. Dezember kann bestellt werden

Details zum Adventsverkauf der Tourist-Information gibt es auf der Website der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH – www.oranienburg-erleben.de. Die Tourist-Information, Schloßplatz 2, ist wochentags von 10 bis 14 Uhr unter 03301/600 81 10 oder 600 81 11 zu erreichen. Bis einschließlich 23. Dezember 2020 können Geschenke per Telefon bestellt und abgeholt werden. Gutscheine bekommt, wer möchte, auch per Post. Informationen und Bestellformulare finden Sie ebenfalls auf www.oranienburg-erleben.de.

