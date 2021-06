Oranienburg: Trinkwasserversorgung ist bis 2050 gesichert

Sachsenhausen

„Ohne Frage gibt es natürliche Grenzen und gesetzliche Vorgaben die immer zu beachten sind. Aber dennoch kann man guten Gewissens sagen – die Trinkwasserversorgung in Oranienburg ist für die nächsten Jahrzehnte abgesichert.“ Ulrich Hofmann weiß wovon er spricht, denn seit vielen Jahren ist er Prokurist bei den Oranienburger Stadtwerken und ein Kenner der Szenerie. Dennoch blickt man auch im Wasserwerk der Oranienburger Stadtwerke im Ortsteil Sachsenhausen mit wachsamen Auge auf die kommenden Jahre.

Seit 1998 ist das Wasserwerk Sachsenhausen für die Trinkwasserversorgung in Oranienburg hauptverantwortlich. Quelle: Robert Roeske

„Umfangreiche Studien der Hauptstadtregion haben ergeben, dass sich der Trinkwasserbedarf bis 2050 um circa 28 Prozent in unserer Region erhöhen wird“, ergänzt Mitarbeiter Marco Batzing. Der Mehraufwand kommt laut Expertenaussage durch den Zuwachs in der Bevölkerung, aber auch durch unnötige Verschwendung von Wasser zustande. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, arbeitet seit 1998 das Wasserwerk in der Gustav-Hempel-Straße zuverlässig. „Seit vielen Jahren haben wir immer wieder in die Infrastruktur investiert“, berichtet Stadtwerke Geschäftsführer Alireza Assadi. Zehn Brunnen mit einer Tiefe von circa 30 Metern sorgen für eine geregelte Wasserentnahme. „In den vergangenen Jahren wurden die Brunnen Jahr für Jahr saniert“, ergänzt Hofmann. Eine Brunnensanierung kostet um die 120 000 Euro. Ein wichtiger Meilenstein war zudem die Installation des neuen Prozessleitsystemes im Jahre 2018. Dank modernster Technik läuft das Wasserwerk autark. „Vor allem in der Corona-Pandemie hat sich dies bewährt, man könnte dieses Werk auch im Homeoffice leiten“, so Assadi.

Schauen positiv gestimmt nach vorne: Stadtwerke-Geschäftsführer Alireza Assadi (l.), Marco Batzing und Prokurist Ulrich Hofmann (r.) Quelle: Robert Roeske

Das Wasserwerk in Sachsenhausen ist für die Trinkwasserversorgung der Oranienburger Kernstadt, sowie den Ortsteilen Sachsenhausen, Friedrichsthal, Malz und Lehnitz verantwortlich. Nicht im Erschließungsgebiet sind dagegen die Ortsteile Germendorf, Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf. Vor allem aber in den SWZ-Gemeinden ist man seit Jahren unzufrieden mit der Versorgung, Druckmangelerscheinungen führen immer wieder auch zu zeitlich begrenzten Sprengverboten (MAZ berichtete). Daher bemühen sich die drei Ortsteile darum, den bisherigen Anbieter – den Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband – zu verlassen und wollen durch die Stadtwerke versorgt werden.

Anschluss der SWZ-Gemeinden kann zu Engpässen führen

Allerdings gibt Alireza Assadi bei all den Gedankenspielen auch zu bedenken, das ein Anschluss an das Stadtwerkenetz nicht von heute auf morgen passieren wird. „Die SWZ-Gemeinden sind vertraglich im NWA-Netz. Dort müsste man erst Verhandlungen führen. Zudem sind Leitungen nicht mal so eben schnell gebaut. Es bedarf eines langen Prozesses, mit Umweltprüfungen und diversen anderen Vorgaben und Richtlinien.“ Der Stadtwerke-Geschäftsführer rechnet mit einer Bauzeit von fünf bis sechs Jahren und enormen zusätzlichen Kosten. „Bei dieser Bauzeit darf aber auch nichts dazwischenkommen und man muss natürlich auch immer bedenken, dass solche Mehrkosten den allgemeinen Trinkwasserpreis erhöhen können.“ Auch Prokurist Ulrich Hofmann hebt bei den Plänen mahnend den Finger. „Die aktuelle Jahresentnahme beträgt aktuell 2,3 Millionen Kubikmeter Wasser für unseren Bereich. Der genehmigte Wasserentnahme liegt bei 2,5 Millionen Kubikmeter. Die SWZ-Gemeinden sind da in allen Berechnungen nicht eingerechnet. Der jährliche Verbrauch der drei Gemeinden liegt aktuell bei circa 184 000 Kubikmeter Wasser. Rechnen wir das zusammen, kommen wir schnell an eine Machbarkeitsgrenze.“

Technisch ist das Wasserwerk in Sachsenhausen auf dem modernsten Stand. Quelle: Robert Roeske

Drei Mitarbeiter kümmern sich vor Ort um Technik sowie Abläufe und beobachten dabei vor allem die Aktivitäten rund um den Wasserverbrauch. „Man kann schon feststellen, dass gerade die Zeit ab 18 Uhr einen Hotspot an erhöhtem Wasserverbrauch darstellt“, berichtet Marco Batzing. Die Abläufe bei den Mitarbeitern des Wasserwerkes sind eingespielt und routiniert – jeder Handgriff sitzt. „Wir versorgen als Stadtwerke die Stadt mit allen wichtigen Medien – wie zum Beispiel Trinkwasser, Strom oder Gas. Wir arbeiten dabei allerdings meistens im Hintergrund und man nimmt uns immer erst dann wahr, wenn etwas nicht funktioniert“, so Assadi.

Prokurist Ulrich Hofmann erläutert die statistischen Werte. Quelle: Robert Roeske

Die hohen Sicherheitsstandards sind dabei genauso unerlässlich, wie der Fakt, immer auf dem neuesten technischen Stand zu sein. „Wir sind dazu verpflichtet als eingestufte kritische Infrastruktur“, ergänzt Prokurist Ulrich Hofmann. Das Leitungsnetz der Stadt Oranienburg – welches 257 Kilometer umfasst – sehen die Verantwortlichen in einem guten Zustand. „Wir waren in den vergangenen Jahren immer darauf bedacht, wenn Straßen erneuert werden, dies auch gleich zu nutzen, um die Rohrleitungen zu sanieren oder bei Bedarf zu erneuern“, bericht Hofmann. Generell ist das Leitungsnetz zuverlässig, selbst die fast 100 Jahre alten Rohre aus längst vergangenen Zeiten leisten noch ihren Dienst. Um auch in den kommenden Jahren die Trinkwasserversorgung reibungslos gewährleisten zu können, investieren die Stadtwerke jährlich eine hohe sechsstellige Summe für notwendige Wartungsarbeiten. So arbeitet das Wasserwerk unter anderem auch mit hochwertigen Filteranlagen, um den Endverbrauchern eine hohe Wasserqualität zu gewährleisten.

