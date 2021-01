Oranienburg: Trotz Ausgangssperre und mit fast 2 Promille am Lenkrad unterwegs

Oranienburg

Einer Polizeikontrolle aufgrund der aktuell geltenden Ausgangssperre entziehen wollte sich in der Nacht von Freitag (1. Januar) zu Sonnabend offenbar der 33-jährige Fahrer eines Pkw VW in der Lehnitzstraße in Oranienburg.

Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann der Aufforderung durch die Beamten, zu halten, zunächst nicht nach. Erst nach einer kurzen sogenannten Nacheile hielt der 33-Jährige schließlich an, so dass die Kontrolle durch die Polizei erfolgen konnte.

Atemalkoholtest ergibt Wert von 1,87 Promille

Dabei stellten die Beamten auf der Rückbank des Pkw einen leeren Kasten Bier und im Atem des Fahrers starken Alkoholgeruch fest. Der Mann gab an, keinen Alkohol konsumiert zu haben. Diese Aussage widerlegten die Beamten schließlich durch einen Atemalkoholtest, der einen Wert von 1,87 Promille ergab.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt sowie der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Der 33-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Von MAZonline