Oranienburg

In der Zeit von Mittwoch (9. März), 21 Uhr, bis Donnerstag (10. März), 6 Uhr, machten sich Unbekannte an der Tür eines Supermarktes in der Lehnitzstraße zu schaffen. „Sie versuchten, die Tür aufzuhebeln, was aber misslang“, berichtete Polizeisprecherin Christin Knospe am Donnerstagvormittag.

In das Innere des Gebäudes gelangten die Täter nicht. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline