Oranienburg: Turm-ErlebnisCity ruft zur großen Ostersuche auf

Oranienburg

Zum Osterfest werden schon bald wieder Kinder auf der Suche nach bunten Überraschungen sein. Die Oranienburger TURM ErlebnisCity veranstaltet im April ebenfalls eine große Oster-Suche, bei der aber die aufmerksamen Augen der Erwachsenen gefragt sind. Versteckt wird dann zwar auch etwas Buntes, das aber deutlich größer ist als die gefärbten Eier oder der bekannte Schoko-Osterhase. Bei der TURM-Oster-Suche handelt es sich um zwei Autos im TURM-Look (blaues Erlebnisbad-Auto und oranges Sauna-Auto). Die beiden Fahrzeuge sind ein leuchtender Hingucker und sollten gut erkennbar sein. Versteckt werden sie in der Zeit vom 8. bis 19. April 2022 an zwei festen Standorten in Oranienburg.

Auto finden und Gewinne einsacken

Wer ein TURM-Auto findet, hat die Möglichkeit, einen TURM-Gutschein zu gewinnen. Dazu muss lediglich ein Selfie mit dem Auto aufgenommen und dieses unter den TURM-Beitrag auf Facebook oder Instagram gepostet werden. Gern kann das Selfie über die Plattformen auch als private Nachricht geschickt werden. Unter allen Selfies werden 10 Tageskarten für das Erlebnisbad (Selfie mit blauem TURM-Auto) sowie 10 Tageskarten für die Saunalandschaft (Selfie mit orangenem TURM-Auto) verlost. Alle Informationen im Überblick sowie die Teilnahmebedingungen sind unter folgendem Link zu finden: www.erlebniscity.de/service/oster-gewinnspiel-2022

Von MAZonline