Oranienburg: Überholvorgang um ein Haar gescheitert – Führerschein weg

Oranienburg

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei beobachtete am Sonnabendvormittag in Oranienburg einen Pkw Dacia. Der Fahrer verlor beinahe während des Überholens die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte um ein Haar einen Pkw Daimler und kollidierte in der Folge fast mit einer Verkehrsinsel. Als Ursache wurde bei dem 54-jährigen Fahrzeugführer eine körperliche Behinderung festgestellt, weshalb sein Wagen eigentlich hätte entsprechend umgebaut werden müssen, zum Beispiel mit einem Lenkradknauf. Dies war jedoch nicht erfolgt.

Weiterfahrt untersagt und Führerschein eingezogen

Der beschuldigte Fahrzeugführer hatte aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung das Fahrzeug eben nicht jederzeit unter Kontrolle. Neben einer Strafanzeige wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Von MAZonline