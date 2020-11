Oranienburg: Unbekannte Flüssigkeit sorgt für Feuerwehreinsatz

Oranienburg

Zu dem Stichwort „Gefahrgut“ wurden die hauptamtlichen Kräfte der Stadt Oranienburg und die Ortsfeuerwehr Innenstadt am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr gerufen. Im Schreberweg wurde eine unbekannte Flüssigkeit gemeldet. Die Einsatzkräfte vor Ort unter Leitung von Stadtbrandmeister Sven Marten sperrten den kontaminierten Bereich ab, rüsteten sich mit Schutzanzügen aus und nahmen Proben der Flüssigkeit. „Wir haben direkt an der Einsatzstelle schon einige Tests durchführen können“, berichtete Marten. Telefonisch wurde Kontakt zu Alexander Trenn aufgenommen, der als Fachberater für Gefahrstofflagen tätig ist. „In Absprache mit Alexander Trenn wurden weitere Tests mit der Flüssigkeit durchgeführt“, so der Einsatzleiter.

Vor Ort konnten Tests mit der Flüssigkeit durchgeführt werden. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Im Verlauf des Einsatzes zeigte sich, dass die Flüssigkeit wohl von einem Betriebsgelände auf die angrenzende Grünfläche lief. Ein Ansprechpartner der Firma begab sich zur Einsatzstelle und konnte schließlich aufklären, um welche Flüssigkeit es sich handelte. „Wir hatten es hier mit einem Sanitärreiniger auf Zitronensäurebasis zu tun, der auf dem Firmengelände gelagert wird“, berichtete Sven Marten. Warum die Flüssigkeit austreten konnte, steht noch nicht fest.

Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Zur Beseitigung stellte die betreffende Firma Wasch-Soda zur Verfügung. „Damit kann der Reiniger neutralisiert werden“, erklärte Sven Marten. Einsatzkräfte unter Schutzanzügen trugen das Mittel auf die verunreinigten Flächen auf, die Mischung konnte anschließend im Boden verbleiben. Die Naturschutzbehörde des Landkreises war ebenfalls vor Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Wie Patrick Förster, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oberhavel am Abend auf MAZ-Nachfrage bestätigte, wurde eine Strafanzeige wegen Bodenverunreinigung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Von Stefanie Fechner