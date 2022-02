Oranienburg

Unbekannte Personen schlugen in der Nacht zum Dienstag eine Scheibe eines Einkaufsmarktes in der Oranienburger Fischerstraße ein. Sie haben dafür offenbar zwei Steine verwendet, die am Tatort von Polizisten gefunden wurden. Eine Scheibe ist gesprungen, sodass ein Schaden von circa 1000 Euro entstand. Ob die Personen in den Markt eindringen wollten, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von MAZonline