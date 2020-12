Oranienburg

Einen Zigarettenautomaten haben Unbekannte am Donnerstag gegen 2.10 Uhr in der Germendorfer Dorfstraße in Oranienburg gestohlen. Sie durchtrennten das Ständerwerk des Automaten. Anschließend legten sie das Gerät in einen silbernen Pkw Mercedes Kombi und flüchteten. Schaden: 10 000 Euro.

Von MAZ-online