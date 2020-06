Oranienburg: Unbekannte stehlen und beschädigen Fahrräder

Oranienburg

Diebstahl und Sachbeschädigung auf dem Gelände der Torhorst-Schule in Oranienburg. Bisher unbekannte Täter beschädigten am Mittwochabend (17. Juni) ein dort abgestelltes Fahrrad, in dem sie die Gangschaltung zerstörten und die Reifen zerstachen. Ein weiteres Fahrrad, welches sich in der Nähe befand, wurde gestohlen. Das teilte die Polizeiinspektion Oberhavel am Donnerstag mit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZonline