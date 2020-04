Oranienburg

In der Lehnitzstraße in Oranienburg trafen sich am Mittwoch um 17.55 Uhr nahe eines Eingangsbereiches eines Discounters sieben Erwachsene sowie eine 14-Jährige und konsumierten dort offenbar Alkohol. Bei Eintreffen der Polizeibeamten standen noch fünf Personen nah beieinander und verstießen somit gegen das Abstandsgebot. Die Ansammlung wurde aufgelöst und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus wurden mehrere Sachverhalte gemeldet, bei denen sich der Anfangsverdacht nicht bestätigte oder die mitgeteilten Personengruppen vor Ort nicht mehr festgestellt werden konnten.

Von MAZonline