Oranienburg: Untersuchungsausschuss beschließt Abschlussbericht und distanziert sich von Indiskretionen

Oranienburg

Der Vorhang ist gefallen! Nach 15 Monaten intensiver und akribischer Arbeit beendete der Holding-Untersuchungsausschuss am Dienstagabend seine Arbeit mit der Beschlussfassung zum ausgearbeiteten Abschlussbericht. Dieser temporäre Ausschuss nahm im August des Vorjahres seine Arbeit auf, um die Geschehnisse rund um die Oranienburger Holding zu beleuchten – von der Gründung am 1. Januar 2019 über umstrittene „Inhouse“-Vergaben bis hin zu Bauprojekten wie die „Weiße Stadt“ in Oranienburg.

Untersuchungsausschuss gibt Empfehlungen ab

„Wir haben als Ausschuss eine klare Empfehlung ausgesprochen, eine Arbeitsgruppe zu erstellen. In dieser soll ein Fragenkatalog erarbeitet werden, für eine anschließende externe Prüfung“, bilanziert der Ausschussvorsitzende Daniel Langhoff (FDP). Ziel der externen Prüfung soll sein: Erreicht die Holding die selbst gesteckten wirtschaftlichen Ziele in den kommenden fünf Jahren oder bedarf es Umorganisationen? Langhoff bedankte sich am Dienstag ausdrücklich für die Arbeit aller Mitglieder. „Es war eine intensive Zeit, aber wir haben sehr gute Arbeit geleistet. So konnten wir zum Beispiel offenlegen, dass es einige Dinge im Zeitraum der Gründungsphase gab, die nicht korrekt verliefen und dass es gerade im Vergabebereich zu klaren Verstößen kam.“ Der Abschlussbericht wird am 13. Januar 2022 in einer Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) der Öffentlichkeit präsentiert. Sollte die SVV dem Abschlussbericht mehrheitlich zustimmen, sollen die Handlungsempfehlungen laut Langhoff anschließend in die entsprechenden Gremien verteilt werden.

Daniel Langhoff distanziert sich von Indiskretionen

Zu Beginn der abschließenden Sitzung des Untersuchungsausschusses am Dienstagabend distanzierte sich Daniel Langhoff von erneut aufgetretenen Indiskretionen, die nicht nur den Untersuchungsausschuss 15 Monate lang begleitet haben, sondern ein vermehrt auftretendes Phänomen im politischen Oranienburg seit Jahren ist. „Dass vertrauliche Inhalte in die Öffentlichkeit gestreut werden, haben wir immer wieder verurteilt. Das hat uns die Arbeit nicht wirklich erleichtert. Wir haben immer versucht genau aufzuzeigen, was öffentlich ist und was eben nicht für die Öffentlichkeit gedacht sein soll.“

Vertrauliche Informationen dringen an die Öffentlichkeit

Auch im Vorfeld der abschließenden Sitzung des Untersuchungsausschusses drangen wieder eigentlich vertrauliche Informationen nach außen. Allerdings weist Daniel Langhoff auch deutlich daraufhin hin, dass der Kreis der Wissenden recht groß sei. „Wir wissen nicht, wer die Informationen streut. Informationen erhalten eben nicht nur die Ausschussmitglieder, sondern auch die Fraktionen, die Stadtverordneten, die Stadtverwaltung, Mitarbeiter der Holding und seiner Gesellschaften aber auch zum Beispiel sachkundige Einwohner.“ Daniel Langhoff weist abschließend daraufhin, dass man seitens des Untersuchungsausschusses immer versucht hat, diese Grenzen klar aufzuzeigen und sich der Großteil augenscheinlich auch daran hält: „Leider sind es einige wenige, die aus welchen Gründen auch immer sich nicht daran halten. Das ist sehr ärgerlich und abzulehnen.“

Von Knut Hagedorn