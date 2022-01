Oranienburg: Verspätetes Weihnachtsgeschenk für das Hospiz

Oranienburg

Ein wenig skurril war das Bild schon. Drei Wochen nach dem Weihnachtsfest schlenderte plötzlich der Weihnachtsmann gut gelaunt über den Parkplatz des Oranienburger Hospizes „Lebensklänge“, schaute in die Fenster der Bewohner und sorgte so für strahlende Augen und glückliche Gesichter. Mit im Gepäck hatte Santa Claus aber auch noch eine freudige Überraschung für die Hospizleitung – eine Spende in Höhe von 5375 Euro.

Spenden werden an zwei Hospizeinrichtungen übergeben

Die aus Teschendorf stammende Physiotherapeutin Jeannette Ordel hatte im Dezember des Vorjahres zusammen mit ihrem Mann Sebastian, der in Löwenberg eine Arztpraxis betreibt, für zwei Hospizeinrichtungen Spenden gesammelt. „Diese Tradition gibt es bei uns schon seit fünf Jahren und wir sind überglücklich, solch eine tolle Summe überreichen zu können“, zeigt sich Ordel hoch erfreut über die Resonanz. Insgesamt 10 750 Euro kamen bei der Spendenaktion zusammen, der Erlös wurde aufgeteilt. „Die eine Hälfte geht an das Kinderhospiz in Berlin-Pankow, die andere Hälfte an das Oranienburger Hospiz Lebensklänge“, berichtet Ordel.

Seit fünf Jahren ist Spenden eine Familientradition

Die Tradition der weihnachtlichen Spendenaktion der Ordels entstammt einer Idee von vor fünf Jahren, erinnert sich die Teschendorfer Physiotherapeutin. „Mein damals elfjähriger Neffe Jonathan Gruber hatte den Wunsch, auf dem Weihnachtsmarkt bei uns in Teschendorf gebratene Mandeln zu verkaufen und den Erlös an das Hospiz zu spenden. Zur damaligen Zeit waren auch Familienangehörige von uns in einer Hospizeinrichtung, von daher kam der Bezug nicht von ungefähr.“ Auch in den Folgejahren wurde diese schöne Idee mit Leben gefüllt, doch dann kam Corona und gleichzeitig das Ende der traditionellen Weihnachtsmärkte. Doch der Weihnachtsmann ließ sich davon nicht beirren, fuhr mit seiner Kutsche durch den Ort und verteilte Geschenke an die Kinder- und Jugendlichen. „Dabei wurde bei den Erwachsenen um eine Spende gebeten für die Hospizeinrichtungen“, erklärt Ordel, die zugleich auch in ihrem Whatsapp-Status einen Spendenaufruf startete.

Hospiz-Einrichtungen sind auf Spenden angewiesen

Die Hoffnung auf eine stattliche Spendensumme war dabei eher gedämpft, man hatte laut Ordel gehofft, zumindest die 4200 Euro aus dem Vorjahr zu bestätigen. „Was dann aber in den drei Wochen passierte, war absolut beeindruckend. Die Spendenbereitschaft war großartig und ich konnte es am Ende kaum glauben, als wir mehr als 10000 Euro zusammen bekamen.“ Auch beim Hospiz in Oranienburg war die Freude groß bei der Spendenübergabe am Donnerstag. „Da wir laut Vorgabe der Krankenkassen fünf Prozent unserer betriebswirtschaftlichen Kosten selbst aus Spenden generieren müssen, sind solche Aktionen für uns von enormer Wichtigkeit“, betont Hospiz-Leiterin Bernadette Collatz. Vielleicht reicht das Geld auch für eine Aufstehhilfe, die man sich sehr wünscht im Hospiz.

Tradition soll fortgeführt werden

Auch in den kommenden Jahren möchte man bei Familie Ordel die Spendentradition aufrechterhalten: „Das Thema Tod und Sterbebegleitung ist immer noch ein Tabuthema in Deutschland. Aber wir schätzen die Arbeit vor Ort der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hospiz sehr. Es ist schon immer ein sehr emotionales Gefühl für uns alle, wenn wir die Spenden am Ende übergeben können“, so Jeannette Ordel überglücklich.

Von Knut Hagedorn