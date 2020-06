Oranienburg: Viel Zündstoff im Stadtparlament

Oranienburg

Ein dickes Brett haben die Oranienburger Stadtverordneten am heutigen Montagabend zu bohren. 39 Punkte umfasst allein der öffentliche Teil der Tagesordnung. Zur Debatte und Beschlussvorlage stehen dabei gleich mehrere Themen, die für heiße Diskussionen sorgen dürften.

Parkplatzsituation Gedenkstätte und Holding

So steht der CDU-Antrag zur Schaffung eines neuen Besucherparkplatzes an der Gedenkstätte Sachsenhausen zur Abstimmung, der bereits nicht nur für Aufsehen, sondern auch ein positives Votum im Bauausschuss gesorgt hat. Ein entsprechender Beschluss könnte die Vorschlagsliste der für September angesetzten Ministerrunde mit Gedenkstätte, Anwohnern und Stadtvertretern durchaus erschweren. Weiteres großes Thema der Sitzung ist zudem die Oranienburg Holding. So wird unter anderem im Zuge eines FDP-Antrags sowohl die Einberufung eines Sonderausschusses diskutiert werden, als auch der geplante Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes für den Stadtkonzern. Interessant wird sein, wie die Stadtparlamentarier über den FDP-Antrag auf Erweiterung der Machbarkeitsstudie entschieden. Demnach soll auch der Alte Speicher an der Lehnitzstraße auf möglicher Standort für eine Konzernzentrale in Betracht gezogen werden. Brisanz birgt auch die Beschlussvorlage für die Straßenbenennung Am Aderluch nach dem Appell der Gedenkstätte, dem Vorschlag nicht zu folgen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr in der MBS-Arena der Turm-Erlebniscity.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von Nadine Bieneck