Oranienburg: Viola Knerndel tritt als Schiedsperson zurück

Oranienburg

Im Juni erst war Viola Knerndel, langjährige Leiterin der Oranienburger Tafel, von den Stadtverordneten als Schiedsperson bestätigt worden. Am 30. September absolvierte die 63-Jährige nach 22 Jahren ihren letzten Arbeitstag bei Arbeitslosenverband und Tafel. Über Jahre hinweg machte sie sich in Oranienburg und darüber hinaus einen Namen mit ihrem Engagement bei der Beratung und Hilfe von Menschen in Not.

Das wolle sie auch im Ruhestand fortführen, hatte sie im September angekündigt. Nun aber spielt die Gesundheit der 63-Jährigen, die bereits in den vergangenen Jahren immer wieder angegriffen war, nicht mehr mit. Am 5. November trat Viola Knerndel daher von ihrem Ehrenamt als Schiedsperson aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Für sie soll nun Nadine Stemke aus Lehnitz nachrücken. Dies müssen die Stadtverordneten jedoch in ihrer nächsten Sitzung noch bestätigen.

Von Nadine Bieneck