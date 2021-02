Oranienburg: Virtuell die Innenstadt entdecken

Oranienburg

Mit einem Mausklick öffnet sich die Ladentür, schon steht man inmitten des Sportshop Running Man der Familie Hinze und wird freundlich von den Inhabern empfangen. Ein paar Klicks später ist man im Herrenmodegeschäft „Edel-Lot“ von Maik Gutenschwager und erfährt, was seine Eltern mit der Namensgebung seines Ladens zu tun haben. In nur wenigen Minuten können sich interessierte Besucher einen sehenswerten und informativen Überblick über die Oranienburger Innenstadt verschaffen – per virtuellen Stadtrundgang.

Virtueller Stadtrundgang durch die Oranienburger Innenstadt. Quelle: Robert Roeske

„Wir möchten die Menschen in die Innenstadt locken und Ihnen zeigen, dass diese viel zu bieten hat. Es gibt immer noch viele Oranienburger, die selten in der Innenstadt sind“, erklärt Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn das neuste Projekt der Oranienburger Citygemeinschaft. In neunmonatiger Entwicklungszeit ist ein Onlineprodukt entstanden, dass sich sehen lassen kann. „Mir kam die Idee dazu im ersten Lockdown“, berichtet Stefan Wiesjahn, der in der Werbeagentur „Finish“ auch einen lokalen Partner gewinnen konnte. „Als Oranienburger Agentur freuen wir uns natürlich sehr, an diesem Projekt mitwirken zu können und für uns ist es auch ein Herzensprojekt“, erklärt Stefan Binkowski.

Stefan Binkowski (l.) und Stefan Wiesjahn. Quelle: Robert Roeske

Auf der Internetseite der Citygemeinschaft Oranienburg beginnt der virtuelle Rundgang am Bötzower Platz und führt über die Bernauer und Stralsunder Straße hin zum Oranienburger Bahnhof. „Wir haben aktuell elf Standorte und 22 Händler in den virtuellen Stadtrundgang integriert und eingearbeitet. Die entsprechenden Bilder und Videos sind im Oktober 2020 entstanden“, berichtet Binkowski. Jeder Händler wird dabei in einem knapp zweiminütigen Video vorgestellt. Diese Videos wurden von Lisa-Marie Kugler entworfen. Die 21-Jährige ist gebürtige Oranienburgerin und studiert Film- und Fernsehen in Berlin. „Man bekommt durch diesen Rundgang einen ganz anderen Einblick in die Innenstadt. Ich habe so sogar noch einige Geschäfte kennengelernt, die ich vorher nicht auf dem Radar hatte.“

Die Videoclips kosten in der Entstehung 120 Euro, wovon 50 Euro der jeweilige Händler zahlt und 70 Euro durch die Stadt Oranienburg gefördert wird. „Wir wollen langfristig diesen virtuellen Rundgang weiterentwickeln und auch touristische Elemente mit einbauen“, berichtet Stefan Wiesjahn.

Von Knut Hagedorn