Oranienburg: Wachmann verhindert Diebstahl von der Baustelle

Oranienburg

Mittwochmorgen gegen 4 Uhr wurde auf einer Baustelle in der Berliner Straße/ Ecke Walther-Bothe-Straße durch einen Wachmann eine bisher unbekannte Person am Bauzaun der Baustelle festgestellt. Der Wachschutzmann sprach den Mann an, welcher daraufhin mit einem weißen Kleintransporter in unbekannte Richtung flüchtete.

Durch alarmierte Polizeibeamte wurde festgestellt, dass jemand zwei Starkstromkabel an den Bauzaun gelegt hatte, um diese in Folge entwenden zu können. Eine Anzeige wegen Diebstahl wurde aufgenommen.

Von MAZonline