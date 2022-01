Oranienburg: Wärmeversorgung für Weiße Stadt eingerichtet

Oranienburg

Im Neubaugebiet „Weiße Stadt“ in Oranienburg werden ab sofort alle fertiggestellten Wohneinheiten über ein eigens errichtetes Netz mit Wärme und Warmwasser versorgt. Das neue Wärmenetz der Stadtwerke erfüllt die gesetzten Vorgaben für die Energieeffizienz (Primärenergiefaktor) vollständig.

Moderne Wärmeerzeugung

Nach einer zweijährigen Planungs- und Bauzeit schließen die Stadtwerke Oranienburg die Arbeiten an der Versorgung mit Wärme für Heizung und Warmwasser im Neubaugebiet „Weiße Stadt“ der Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg (Woba) ab. Von der Woba erhielten die Stadtwerke Oranienburg den Auftrag, ein Konzept zur Wärmeversorgung der Neubauten zu entwickeln. Um die energetischen Vorgaben der Woba umzusetzen, bauten die Stadtwerke Oranienburg ein Niedertemperatur-Wärmenetz auf. Dieses unterscheidet sich vom regulären Netz durch die geringere Vorlauftemperatur. Die Vorlauftemperatur beträgt höchstens 75 Grad Celcius. Dadurch können Wärmeverluste reduziert werden. Die ersten knapp 80 Wohnungen werden bereits mit der klimafreundlich erzeugten Wärme beheizt.

Den Prozess der Wärmeerzeugung wird digital überwacht. Die Anlagen sind direkt mit der Leitwarte der Stadtwerke verbunden. Damit ist eine Überwachung rund um die Uhr gewährleistet. Quelle: Stadtwerke Oranienburg

Ein auf dem Gelände erbautes Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugt über das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung hocheffizient Wärme und Strom. Das BHKW ist mit einer elektrischen Leistung von 50 kW ausgerüstet und ausreichend für den normalen Wärmebedarf. Der zusätzliche Anschluss des Heizwerks an das reguläre Fernwärmenetz der Stadtwerke ermöglicht, dass im Fall von besonders kalten Wintertagen Spitzenlasten abgefangen werden können. Eine kontinuierliche Versorgung mit Wärme und Warmwasser ist durch dieses Prinzip jederzeit garantiert. Das neue Wärmenetz erreicht einen Primärenergiefaktor von 0,43. Ein geringer Primärenergiefaktor steht für die optimale Ausnutzung der eingesetzten Ressourcen und die daraus gewonnene Energie.

Energieeffizienz oberstes Ziel

Mitte des Jahres werden knapp 60 weitere Wohnungen an das Netz angeschlossen. Sie werden aktuell noch mit Bauwärme versorgt. Bis 2024 entstehen auf dem Gelände der Walther-Bothe-Straße weitere 60 Wohnungen, die sukzessive an das neue Wärmenetz angeschlossen werden.2017 nahmen die Stadtwerke Oranienburg und die Woba die Gespräche für die Entwicklung eines modernen und effizienten Wärmenetzes für die Weiße Stadt auf. Unterstützung beim Konzept, der Umsetzung und der Projektleitung fanden die Stadtwerke beim Leipziger Unternehmen Tilia GmbH. Die Investitionskosten für das Gesamtprojekt zur Wärmeversorgung der Weißen Stadt belaufen sich auf knapp 1 Million Euro. In den kommenden Jahren arbeiten die Stadtwerke Oranienburg an neuen technischen, betrieblichen und beschaffungstechnischen Möglichkeiten, um die für die Fernwärmeerzeugung benötigte Energie so effizient wie möglich einzusetzen. Ziel ist es, den Einsatz der Primärenergie (Erdgas) für die Erzeugung der Fernwärme so gering wie möglich zu halten. Damit einher geht eine langfristige Reduzierung der CO2-Emissionen.

