Mit dem Anlegen der Staatenyacht „Sehnsucht“ wurde am Donnerstag die diesjährige Wasserwandersaison an der Steganlage an der Turm Erlebniscity offiziell eröffnet. SOG-Geschäftsführer Kay Duberow und Oranienburgs Baudezernent Frank Oltersdorf erhoffen sich einen weiteren Aufschwung des Wassertourismus in der Region.