MAZ sagt Danke: Diese Menschen aus Oberhavel müssen an den Feiertagen arbeiten: Notfallsanitäterin Inga Czernik arbeitet am Zweiten Weihnachtstag in der Oranienburger Rettungswache. Ob es angesichts von Corona zu Weihnachten mehr oder weniger Einsätze gibt, lässt sich noch nicht sagen.