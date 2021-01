Oranienburg: Weiterhin eingeschränkter Dienstbetrieb in der Stadtverwaltung

Oranienburg

Die Verlängerung des Lockdown wirkt sich auch auf die Oranienburger Stadtverwaltung aus. So bleibt der eingeschränkte Dienstbetrieb bis mindestens zum 31. Januar bestehen. Das bedeutet für die Bürgerinnen und Bürger Folgendes:

8 Gäste bei Trauungen erlaubt

Per Telefon, E-Mail oder Fax ist die Erreichbarkeit der Verwaltung sichergestellt. Das Bürgeramt bleibt weiterhin geöffnet. Jedoch endet die Sprechzeit donnerstags bereits um 16 Uhr. Zudem wird noch einmal eindringlich darum gebeten, persönliche Termine nur wahrzunehmen, wenn sie zwingend erforderlich sind. Das können beispielsweise ablaufende Personaldokumente sowie An- und Ummeldungen sein. Ansonsten mögen Anliegen bitte ausschließlich per Telefon oder E-Mail geklärt werden. Termine im Standesamt können nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung wahrgenommen werden. Bereits terminierte Trauungen werden durchgeführt und auch neue Termine für Trauungen können vereinbart werden. Die zulässige Personenhöchstzahl bei Trauungen hat sich nicht geändert, weiterhin sind 8 Gäste und das Brautpaar erlaubt. Die Kita- und Schulverwaltung bleiben für den Publikumsverkehr geschlossen. Anliegen mögen bitte telefonisch oder per E-Mail geklärt werden.

Haus II der Stadtverwaltung wird saniert – nur ein Eingang

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass das Haus II der Stadtverwaltung aufgrund von Sanierungsarbeiten derzeit nur über mittleren Zugang zu erreichen ist. Dort ist auch ein Wachdienst zur Lenkung des Besucherverkehrs eingesetzt. Eine Übersicht der Dienstleistungen und der zuständigen Ansprechpartner finden die Bürgerinnen und Bürger im Internet unter www.oranienburg.de. Über die Telefonnummer 03301/600 5 ist die Telefonzentrale der Stadtverwaltung erreichbar.

Ausschuss-Sitzungen nur in Hybridform

Die in der nächsten Woche beginnenden Ausschuss-Sitzungen werden weiterhin als Hybrid-Sitzung durchgeführt und im Livestream auf www. oranienburg.de/ausschuss-live übertragen. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation werden Bürgerinnen und Bürger eindringlich darum gebeten, die Möglichkeit des Livestreams zu nutzen und nicht persönlich zu den Ausschusssitzungen zu erscheinen. Anfragen an die Verwaltung mögen vorab schriftlich zugesandt werden.

Von MAZonline