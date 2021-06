Oranienburg: Weltmeisterin Stüber-Errath unterstützt Projekt von Runge-Schülern

Oranienburg

„Sie ist einfach ein Engel“, schwärmt Pauline Feldhoff (18), Abiturientin des Oranienburger Runge Gymnasiums und meint damit die Eiskunstlaufweltmeisterin Christine Stüber-Errath. Der Leistungskurs Geschichte des Runge Gymnasiums hatte sich im Oktober vergangenen Jahres für die Teilnahme am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten unter dem Motto „Sport macht Gesellschaft“ entschieden. Dank Geschichtslehrerin Julia Schulze konnten die Schüler prominente Unterstützung für sich gewinnen, die an der Schule keine Unbekannte ist.

Lehrerin Julia Schulze ist großer Eiskunstlauffan

Bereits im vergangenen Jahr stellte Julia Schulze den Kontakt zur der ehemaligen Leistungssportlerin her, die dann in der Schule referierte und großen Applaus von den Schülern erntete. „Ich bin selbst großer Eiskunstlauffan und habe eine umfassende Sammlung zu Hause“, erzählt die Lehrerin, die sich schon seit Kindesbeinen an mit dem Thema beschäftigt. Als vor den Herbstferien die Entscheidung zur Teilnahme am Wettbewerb fiel, war der Weg zu Christine Stüber-Errath nicht mehr weit. „Wir haben uns dann im Kurs gemeinsam überlegt, wie man das Thema angehen könnte“, berichtet Julia Schulze.

Eiskunstlauf-Weltmeisterin Christine Stüber-Errath war im vergangenen Jahr zu Gast im Runge-Gymnasium. Quelle: Enrico Kugler

Letztendlich entschieden sich die Schüler dazu, einen Film zu drehen. „Dazu haben wir erst Frau Schulzes Sammlung durchforstet“, erzählt Alina Trenkschuh (18) aus Oranienburg. Zusätzlich führten die Schüler ein Interview mit der Welt- und Europameisterin. „Und das alles mit dem Hintergrund des kalten Krieges“, ergänzt Lisa Strauß (18) aus Borgsdorf.

Stadtverwaltung hilft beim Filmdreh aus

Mit den gesammelten Informationen entwickelten die Schüler ein Portrait der Eiskunstläuferin. „Die DDR-Zeit ist ein umstrittenes Thema, auch heute noch“, sind sich die drei frisch gebackenen Abiturientinnen sicher. Für den Filmdreh organisierte Christine Stüber-Errath professionelle Hilfe in Form eines Kamerateams. „Den Film haben die Schüler selbst produziert“, sagt Lehrerin Julia Schulze nicht ohne Stolz. Der letzte Drehtag am Oranienburger Schloss am 15. Januar dieses Jahres wäre beinahe der Witterung zum Opfer gefallen. „Wir standen hier im Schneesturm“, erinnert sich Lehrerin Schulze zurück.

Alexander Laesicke (parteilos). Quelle: Steffi Rose

Schnelle und unbürokratische Hilfe folgte aber postwendend aus der Stadtverwaltung. „Dank der Hilfe von Bürgermeister Alexander Laesicke konnten wir den Dreh in einen Innenraum des Schlosses verlegen“, freut sich Christine Stüber-Errath. Aufgrund der damals gültigen Bestimmungen rund um die Coronapandemie hätten aber nicht alle Schüler dem Dreh beiwohnen können. „Das war schade und die Schüler waren sehr traurig“, berichtet Julia Schulze.

„Am Tag der Abgabe haben wir gebangt und gehofft“

Am Ende des Projektes, das zusätzlich zum normalen Unterricht lief, reichte der Kurs einen 30-minütigen Film über das Leben, das Wirken und die Karriere von Christine Stüber-Errath bei der Jury ein – auch wenn die erste Version bei der Vorstellung innerhalb der Schule durchfiel. „Aber das war ehrliche und konstruktive Kritik“, resümiert Julia Schulze. Der Film wurde auf den Kopf gestellt, Musik, Videomitschnitte und Bilder eingefügt. „Am Tag der Abgabe haben wir gebangt und gehofft, dass auch alles angekommen ist“, sagt die Geschichtslehrerin schmunzelnd. Und die Gymnasiasten konnten sich unter den rund 1400 Einsendungen durchsetzen, sie erhalten nun einen Büchergutschein.

Nach dem offiziellen Teil war auch noch Zeit für einen kurzen Plausch. Quelle: Enrico Kugler

Am Mittwoch erhielten die drei Schülerinnen zusätzlich stellvertretend für den Kurs im Beisein des Bürgermeisters eine Urkunde und einen Blumenstrauß vor dem Stadtschloss überreicht. Viel wichtiger ist den Frauen jedoch das, was sie aus dem Projekt mitgenommen haben: „Es hat wirklich viel Spaß gemacht und wir haben unheimlich viel gelernt“, sind sie sich einig und danken sowohl ihrer Lehrerin als auch ihrer prominenten Unterstützerin für ihre engagierte Art. „Wir haben bemerkt, was ein differenzierter Blick auf viele Sachen bewirken kann und dass es wichtig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden.“

Von Stefanie Fechner