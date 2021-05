Oranienburg

In der Nacht zum Donnerstag wurde ein in der Kitzbüheler Straße in Oranienburg abgestellter Firmen Kleintransporter der Marke Mercedes gewaltsam aufgebrochen und daraus diverse Werkzeuge, wie Akkuschrauber, Akkuladegeräte und ein Hilti-Werkzeugkoffer entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

