Oranienburg: Wiedereröffnung der Sparkasse im Südcenter verschoben

Oranienburg

Seit dem 2. Oktober 2020 finden in der Geschäftsstelle der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS) in Oranienburg-Süd, Berliner Str. 119-125, umfangreiche Umbaumaßnahmen statt, die keinen regulären Geschäftsbetrieb zulassen. Trotz aller Bemühungen kann der geplante Wiedereröffnungstermin der Geschäftsstelle nicht eingehalten werden und verzögert sich um eine Woche bis einschließlich 24. November 2020 .

Die MBS bittet ihre Kundinnen und Kunden für die Einschränkungen des laufenden Geschäftsbetriebes um Verständnis. „Geldautomat und Kontoauszugsdrucker stehen während der Umbaumaßnahmen komplett zur Verfügung. Zudem wird in einem Sparkassenbus eingeschränkter Geschäftsbetrieb stattfinden. Eine Bargeldauszahlung ist dort jedoch nicht möglich. Die Mietfachanlage kann mit vorheriger Terminvereinbarung dienstags von 9 Uhr bis 11 Uhr und donnerstags von 15 Uhr bis 18 Uhr aufgesucht werden. Für Beratungsleistungen stehen die Kolleginnen und Kollegen in den Geschäftsstellen Oranienburg, Bernauer Straße, sowie in Leegebruch zur Verfügung“, sagt Olaf Neupert, MBS-Marktdirektor in Oberhavel und ergänzt: „Wir freuen uns jetzt schon, ab Ende November unsere Kundinnen und Kunden in einer moderneren Geschäftsstelle zu begrüßen.“

