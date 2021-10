Oranienburg: Willkommen in der „Schlappmeisterei“

Oranienburg

Tür auf, Tür zu – die Leine noch schnell ab vom Halsband und los geht das wilde und ungezwungene Hundeleben. Seit Donnerstag haben Hundebesitzer in Oranienburg die Möglichkeit, ihren vierbeinigen Freund in einem abgezäunten Gelände nach Lust und Laune toben und spielen zu lassen. Bürgermeister Alexander Laesicke und Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann eröffneten offiziell die „Schlappmeisterei“ am Schlosshafen.

Der Hundeauslaufplatz am Schlosshafen in Oranienburg ist eröffnet. Quelle: Enrico Kugler

Auf knapp 2000 Quadratmeter Fläche können Vierbeiner nun rund um die Uhr ohne Leinenzwang spielen. „Es gab mal vor längerer Zeit einen Hundeauslaufplatz in Oranienburg-Süd, der ist aber schon lange weg. Demnach gab es immer wieder Anregungen aus der Bürgerschaft, einen neuen anzubieten“, berichtet Dirk Blettermann am Donnerstagmorgen. Im Februar 2020 gab es dann einen dahingehenden Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. „Anschließend ging es vor allem darum, eine geeignete Fläche zu finden“, berichtet Laesicke.

Diese wurde am Schlosshafen auf der Schlossparkseite gefunden, das Gelände Mitte Oktober eingezäunt. „Ich hatte schon Sorge, dass nun wieder eine Fläche wegfällt für unsere Hunde, aber dieser Auslaufplatz ist jetzt natürlich eine tolle Sache“, erklärt eine Oranienburger Hundebesitzerin, die mit ihrem 15 Wochen alten Rottweiler Milow gleich mal das neue Areal testete. „Es ist wichtig, mal wieder einen Raum zu haben, wo man die Hunde ohne Leine toben lassen kann. Für die Zukunft würde ich mir noch ein paar Spielgeräte wünschen“, ergänzt eine weitere interessierte Hundebesitzerin.

Spielgeräte für Hunde sollen folgen

„Das wird zukünftig auch noch realisiert, die Planungen dahingehend laufen schon, hier noch für mehr Aktivität zu sorgen“, berichtet Tiefbauamtsleiter Stefan Gebhardt vor Ort. Insgesamt 11 500 Euro hat die Stadt Oranienburg für den einzigen umzäunten Hundeauslaufplatz der Stadt investiert. Aktuell sind in Oranienburg 4 026 Hunde zur Hundesteuer gemeldet.

Von Knut Hagedorn