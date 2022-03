Seit knapp einem Monat tobt der unerbittliche Angriffskrieg russischer Streitkräfte in der Ukraine. Millionen Menschen sind seitdem auf der Flucht, auch in Deutschland steigen tagtäglich die Zahlen. Um der Lage Herr zu werden, versucht man auch in Oranienburg, alle Vorbereitungen zu treffen. Dabei vor allem im Fokus – Wohnraum.