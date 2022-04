Oranienburg: Zeugen eines Raubüberfalls gesucht

Oranienburg

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 0 Uhr einen Raubüberfall in der S-Bahn auf dem Oranienburger Bahnhof beobachtet haben. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren waren dort in die S 1 nach Wannsee gestiegen.

Kurze Zeit später folgte ihnen einen Mann, schlug auf sie ein und nahm ihnen einen Bauchtasche ab. Täterbeschreibung: Dunkelhäutig, 1.80 bis 1.90 Meter groß, circa 35 Jahre alt, athletisch gebaut. Wer etwas gesehen hat und Hinweise geben kann, melde sich bei der Polizei in Oranienburg unter 03301/85 10.

Von MAZonline