Oranienburg

Am Donnerstag, 9. Januar 2020 gegen 13.30 Uhr befuhr ein Zehnjähriger die Erich-Mühsam-Straße in Richtung „Blaues Wunder“. Das Kind wurde plötzlich aus einer Gruppe von sechs bisher unbekannten Jugendlichen körperlich angegriffen. Ein Jugendlicher trat an das Fahrrad des fahrenden Kindes und ein weiterer Jugendlicher schlug ihm mit der Faust gegen den Helm. Auf Grund der Attacke stürzte der Junge, verletzte sich und musste ärztlich versorgt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Jugendlichen machen können, sich in der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/85 10 zu melden.

Von MAZonline