Oranienburg

Am Donnerstagnachmittag (28. Oktober) in der Zeit von 16.30 bis 17 Uhr wurden aus einem Getränkemarkt in der Julius-Leber-Straße durch bisher Unbekannte Zigaretten verschiedener Marken im Wert von rund 800 Euro gestohlen.

Diese befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in einem geschlossenen und separaten Raum des Marktes. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline